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البيت الأبيض: احتياجات أوكرانيا تتغيّر.. وواشنطن ملتزمة بالمساعدة

منذ 7 دقائق
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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أعلنت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض، أوليفيا دالتون، اليوم الخميس، أنّ الولايات المتحدة تعمل على تلبية احتياجات أوكرانيا المختلفة من الأسلحة بسرعة.

كما أوضحت دالتون أنّ “هذه الاحتياجات تتغير على مدار الصراع، ونحن ملتزمون بمواصلة مساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الحالية”.

من جانبه، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، إنه من أولويات بلاده في الوقت الراهن تزويد أوكرانيا بمنظومات الدفاع الجوي.

كما لفت إلى أن تسليم منظومات الدفاع الجوي إلى أوكرانيا سيستغرق وقتًا، بسبب تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام “باتريوت”.

لحظة محورية

جاءت هذه التصريحات تعليقًا على كلمات الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بأن “اللحظة الأساسية للصراع تدور الآن” في أوكرانيا وأن آفاق التسوية السلمية تعتمد على الإمدادات العسكرية لحلف شمال الأطلسي.

ستولتنبرغ قال لوكالة “رويترز” في مقابلة على هامش منتدى دافوس: “هذه لحظة محورية في الحرب وفي ما يتعلق بالحاجة إلى زيادة كبيرة في الدعم لأوكرانيا”.

كما أضاف: “إذا أردنا حلاً سلمياً تفاوضياً غداً، يتعين علينا تقديم مزيد من الأسلحة اليوم”.

مدرعات وذخيرة

ستولتنبرغ تابع أنّه إلى جانب الدبابات، تحتاج أوكرانيا مزيداً من أنظمة الدفاع الجوي والمدرعات والذخيرة وقطع الغيار وقدرات الصيانة لضمان استمرار عمل أسلحتها الحالية.

وأكد أن الوضع على طول جبهات القتال استقر في الأسابيع الماضية، لكن القتال العنيف الذي طال أمده في مدينة باخموت بشرق البلاد كشف أهمية توفير مزيد من الأسلحة لدعم أوكرانيا.

هذا وتقول كييف إنها تأمل في أن تمنحها أسلحة غربية جديدة زخماً عسكرياً هذا العام وخاصة الدبابات الثقيلة التي ستوفر لقواتها مزيداً من الحركة والحماية لاختراق الخطوط الروسية في شرق وجنوب البلاد.

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