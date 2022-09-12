البيت الأبيض: الأوكرانيون يقاتلون بضراوة لاستعادة أراضيهم

تعهد البيت الأبيض، الاثنين، بمواصلة دعمه لأوكرانيا حيث يستعيد الجيش الأوكراني الأراضي التي استولت عليها روسيا.

وقالت كارين جان-بيير السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض للصحفيين أثناء توجه الرئيس جو بايدن إلى بوسطن “سنترك لأوكرانيا وصف عملياتها، لكن من الواضح أن (قواتها) تقاتل بضراوة لاستعادة الأراضي”.

وأضافت “سنستمر في دعم أوكرانيا التي تواصل الدفاع عن ديمقراطيتها في مواجهة العدوان الروسي”.

روسيا تنسحب من خاركيف

قالت وزارة الدفاع البريطانية الاثنين إن روسيا أمرت على الأرجح بسحب قواتها‭ ‬من منطقة خاركيف أوبلاست المحتلة في أوكرانيا غربي نهر أوسكيل.

وأضافت الوزارة في تحديث دوري أن أوكرانيا استعادت أراض تبلغ مثلي مساحة لندن الكبرى على الأقل.

وقالت الوزارة على تويتر إن “النجاحات الأوكرانية السريعة لها تداعيات كبيرة على المخطط الكامل للعمليات الروسية”.

هذا وقد أظهرت خريطة منطقة خاركيف الأوكرانية، الأحد، انسحاباً كبيراً للجيش الروسي من هذه المنطقة التي تعدّ مسرحاً لهجوم أوكراني مضاد.

وأشارت الخريطة الذي أصدرتها وزارة الدفاع الروسية الأحد، إلى أنّ الجيش الروسي لم يعد يسيطر سوى على جزء صغير من الأراضي الواقعة في شرق منطقة خاركيف خلف نهر أوسكول.