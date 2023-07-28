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البيت الأبيض: التعاون الأمريكي مع حكومة "النيجر" في خطر

منذ 5 دقائق
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض (الجمعة 28-7-2023) إن الولايات المتحدة ما زالت تشعر بقلق بالغ من التطورات في النيجر في أعقاب انقلاب عسكري وتدين أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة.

وقال كيربي في إفادة صحفية إن التعاون الأمريكي مع حكومة الدولة الأفريقية في خطر، وإنه ما زال هناك مجال لدبلوماسية ما بين دول القارة الأفريقية.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن قادة الانقلاب في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني رئيسا جديدا للدولة في أعقاب الانقلاب العسكري السابع في غرب ووسط أفريقيا في أقل من ثلاث سنوات.

وقال كيربي “ما زلنا نشعر بقلق شديد من التطورات الجارية… الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات أي جهد للاستيلاء على السلطة بالقوة”.

وأضاف “استيلاء الجيش على السلطة قد يدفع الولايات المتحدة إلى إنهاء التعاون الأمني وغيره مع حكومة النيجر، مما يعرض للخطر الشراكات الأمنية وغير الأمنية القائمة”.

وهناك نحو 1100 جندي أمريكي في النيجر يعملون من قاعدتين.

    المصدر :
  • رويترز

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