البيت الأبيض: الكونغرس ليس ذكيا لتقييم ضرائب ترمب

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قالت متحدثة باسم البيت الأبيض إن المشرعين ليسوا “أذكياء بدرجة كافية” لتقييم الإقرارات الضريبية للرئيس دونالد ترمب.

وذكرت السكرتيرة الصحافية، سارة ساندرز، لبرنامج فوكس نيوز صنداي إنها لا تعتقد أن الديمقراطيين في مجلس النواب مهيئون لفحص الوثائق التي تطالب بها لجنة رئيسية في مجلس النواب بموجب قانون من عشرينيات القرن الماضي.

أمهلت اللجنة مصلحة الضرائب حتى 23 أبريل/نيسان لتسليم ما قيمته ست سنوات من ملفات ترمب الشخصية والتجارية.

وقال ترمب مرة أخرى الأسبوع الماضي إنه لن ينشرها، لأنه يخضع للتدقيق، على الرغم من أن مصلحة الضرائب تقول إن التدقيق لا يمنع النشر العام.

كما ادعى الرئيس أن الملفات معقدة للغاية، بحيث يتعذر على الناس فهمها.

ووفقاً لساندرز، فإن ذلك يشمل المشرعين، الذين لا تثق بهم “للنظر في عقود من الزمان من النجاح حققها الرئيس ولتحديد أي شيء”.