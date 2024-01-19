البيت الأبيض: بايدن بحث التطورات في إسرائيل وغزة في اتصال مع نتنياهو

قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة التطورات في إسرائيل وقطاع غزة.

ولم يكشف البيت الأبيض عن مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق قال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي إن التكتل أقر الجمعة 19\1\2024 مجموعة عقوبات على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مضيفا أن التدابير الأولى ستستهدف ستة أشخاص مشتركين في تمويل حماس.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه “ما نفعله الآن.. وقد تم اليوم وأعتقد أنه سيُعلن خلال الساعات المقبلة.. (هو أننا) أقررنا نظام (عقوبات) مخصصا لحماس. أدرجنا بالقائمة ستة أشخاص”.

وتابع المسؤول أن الأشخاص الستة جميعا من دول عربية أو أفريقية وكلهم مشتركون في تمويل حماس.