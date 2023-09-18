البيت الأبيض: بايدن تحدث إلى العاهل المغربي وعرض الدعم

قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس الاثنين لتقديم العزاء في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد هذا الشهر.

وأضاف البيان أن الزعيمين ناقشا جاهزية واشنطن للمساعدة في جهود التعافي من الكارثة.

هذا وأطلق الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، نداء عاجلا لجمع 100 مليون فرنك سويسري “112.3 مليون دولار” لدعم ضحايا الزلزال في المغرب.

وقالت كارولين هولت مديرة العمليات العالمية في الاتحاد للصحفيين في جنيف “في هذا النداء نسعى لجمع 100 مليون فرنك سويسري كي نتمكن من تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا في هذا الوقت”.

وأضافت “نحن في حاجة للتأكد من تجنب موجة ثانية من الكارثة”.