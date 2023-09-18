الأثنين 3 ربيع الأول 1445 ﻫ - 18 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البيت الأبيض: بايدن تحدث إلى العاهل المغربي وعرض الدعم

منذ 11 دقيقة
جو بايدن

جو بايدن

A A A
طباعة المقال

قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس الاثنين لتقديم العزاء في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد هذا الشهر.

وأضاف البيان أن الزعيمين ناقشا جاهزية واشنطن للمساعدة في جهود التعافي من الكارثة.

هذا وأطلق الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، نداء عاجلا لجمع 100 مليون فرنك سويسري “112.3 مليون دولار” لدعم ضحايا الزلزال في المغرب.

وقالت كارولين هولت مديرة العمليات العالمية في الاتحاد للصحفيين في جنيف “في هذا النداء نسعى لجمع 100 مليون فرنك سويسري كي نتمكن من تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا في هذا الوقت”.

وأضافت “نحن في حاجة للتأكد من تجنب موجة ثانية من الكارثة”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أنتوني بلينكن
بلينكن يقول إنه تحدث إلى 5 أمريكيين كانت أطلقت إيران سراحهم
مدينة باخموت
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
قائد: القوات الأوكرانية تمكنت من اختراق الخطوط الروسية قرب باخموت
اميركا وايران
اعلام إيراني: إطلاق سراح 5 إيرانيين اعتقلتهم أميركا

الأكثر قراءة

وديع الشيخ
وديع الشيخ يفجع بوفاة والده
دراجة تسير بمفردها
"شارعٌ مسكون بالأشباح".. فيديو مرعب لدراجة تسير بمفردها!
السيناتور الديمقراطي بوب مينيندز وعدد من أبناء الجالية "السورية- الأميركية"
الكونغرس الأمريكي يتحرك من أجل السويداء