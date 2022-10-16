البيت الأبيض: بايدن سيتصرف "بطريقة منهجية" مع السعودية

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، الأحد، إن الرئيس جو بايدن سيتصرف “بطريقة منهجية” في إعادة تقييم علاقة الولايات المتحدة بالسعودية، لكن الخيارات تشمل تغيير المساعدة الأمنية للمملكة.

وأبلغ سوليفان شبكة (سي.إن.إن) بأن بايدن لا يعتزم لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قمة مجموعة العشرين في نوفمبر تشرين الثاني، مشيرا إلى أنه لا توجد تغييرات “وشيكة”.

وتابع قائلا “وبالتالي لن يتصرف الرئيس بشكل مندفع وسيتصرف بطريقة منهجية واستراتيجية، وسيأخذ وقته للتشاور مع أعضاء كل من الحزبين حتى يتيح للكونجرس فرصة العودة والجلوس معهم شخصيا والنظر في الخيارات المتاحة”.