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البيت الأبيض: بايدن سيثير قضية كوريا الشمالية مع نظيره الصيني

منذ 9 دقائق
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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قال البيت الأبيض (السبت 12-11-2022) إن الرئيس جو بايدن سيثير قضية كوريا الشمالية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ عندما يلتقيان في بالي يوم الاثنين على هامش قمة مجموعة العشرين.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، أثناء توجه بايدن إلى كمبوديا، إن بايدن سيبلغ شي أنه إذا استمرت كوريا الشمالية في مسارها الحالي فإن ذلك سيؤدي إلى تعزيز الولايات المتحدة لوجودها العسكري في المنطقة.

وأطلقت كوريا الشمالية صواريخ ومن المعتقد أنها تستعد لإجراء تجربة نووية. ومن المقرر أن يلتقي بايدن بزعيمي كوريا الجنوبية واليابان أثناء وجوده في كمبوديا.

وقال سوليفان إن بايدن سيناقش معهما تعزيز التعاون الأمني في ضوء التهديد الكوري الشمالي.

وقال سوليفان أيضا إن بايدن يأمل أن تؤدي أول محادثات مباشرة مع شي إلى عقد المزيد من مثل هذه الاجتماعات والمزيد من التواصل بين الحكومتين

    المصدر :
  • رويترز

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