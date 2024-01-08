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البيت الأبيض: بايدن لديه "ثقة كاملة" في وزير الدفاع لويد أوستن

منذ 7 دقائق
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن (رويترز)

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قالت كارين جان-بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬الاثنين إن الرئيس جو بايدن لا تزال لديه “ثقة كاملة” في وزير الدفاع لويد أوستن.

يأتي تصريح المتحدثة وسط تساؤلات بعض المشرعين حول تكتم أوستن لأيام على إقامته في مستشفى لتلقي الرعاية الصحية.

وأخفى أوستن، الرجل الثاني في قيادة الجيش بعد بايدن، دخوله المستشفى في يوم رأس السنة الجديدة عن الرئيس والشعب لأيام.

وقالت جان-بيير للصحفيين عقب توجه بايدن في زيارة إلى ولاية ساوث كارولينا “الرئيس لديه ثقة كاملة في أوستن، وسيظل واثقا فيه”.

وأضافت أن بايدن تحدث إلى أوستن السبت وأكد تقديره لتحمله “المسؤولية الكاملة” عن عدم إبلاغ البيت الأبيض بدخوله المستشفى.

    المصدر :
  • رويترز

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