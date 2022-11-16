البيت الأبيض: بايدن وسوناك ناقشا القصف الروسي على أوكرانيا

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أكدا دعمهما القوي لأوكرانيا الأربعاء، خلال محادثات شملت الانفجار الذي وقع في بولندا والتحديات التي تمثلها الصين.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الزعيمين اللذين التقيا على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا سيؤيدان بالكامل التحقيق الذي تجريه بولندا في الانفجار الذي وقع أمس الثلاثاء 15\11\2022.

وقال بايدن في وقت سابق إن الصاروخ الذي قتل شخصين في بولندا ربما لم ينطلق من روسيا.

وأفاد مسؤولون أمريكيون أن النتائج الأولية تشير إلى أن الصاروخ الذي أصاب بولندا أطلقته القوات الأوكرانية على صاروخ روسي، حسبما أفادت وكالة أسوشيتد برس.

وذكر البيت الأبيض أن بايدن وسوناك أكدا أيضا التزامهما المشترك بحماية مكاسب اتفاقية بلفاست/الجمعة العظيمة في أيرلندا الشمالية.