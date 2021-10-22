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البيت الأبيض: بايدن وماكرون بحثا الجهود المبذولة لتمكين دفاع أوروبي أقوى وأكثر قدرة

22 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 22 - أكتوبر - 2021 9:46 مساءً
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا في محادثات هاتفية سبل تعزيز الدفاع في أوروبا.

وذكر البيت الأبيض أن الرئيسين استعرضا الجهود المستمرة التي تبذلها فرق البلدين لدعم الاستقرار والأمن في منطقة الساحل وتعزيز التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

كما بحثا الجهود المبذولة لتمكين دفاع أوروبي أقوى وأكثر قدرة مع ضمان التكامل مع الناتو.

ويتطلع الرئيس بايدن حسب بين البيت الأبيض إلى الاجتماع مع الرئيس ماكرون في روما في وقت لاحق من هذا الشهر، لتقييم مجالات التعاون، وتعزيز مصالح البلدين المشتركة وقيمهما المشتركة .

العلاقة مع تايوان

في سياق آخر، أوضح متحدث باسم ​البيت الأبيض​ في بيان، أن “السياسة الأميركية المتّبعة حيال ​تايوان​ لم تتغيّر، وذلك بعدما تعهّد الرئيس الأميركي ​جو بايدن​ ​الدفاع​ عن الجزيرة في حال تعرّضت لهجوم صيني، ما أثار حفيظة ​بكين​”.

ولفت المتحدث الى أن “الرئيس بايدن لم يكن بصدد الإعلان عن أي تغيير في سياستنا، ولا تغيير في سياستنا”، مشددا على أن الرئاسة لا تزل تقتدي بقانون العلاقات مع تايوان الصادر في العام 1979 الذي طالب فيه ​الكونغرس​ بأن توفّر ​الولايات المتحدة​ ​السلاح​ للجزيرة للدفاع عن نفسها، لكنّه أبقى الغموض قائما حول إمكان تدخّل ​واشنطن​ عسكريا.

وأضاف المتحدث “سنحترم تعهّدنا بموجب القانون بمساعدة تايوان في الدفاع عن نفسها، وسنستمرّ في معارضة أي تغيير أحادي للوضع القائم”.

 

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