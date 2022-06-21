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البيت الأبيض: بوتين يستخدم الغذاء كسلاح بمنعه صادرات الحبوب الأوكرانية

منذ 46 دقيقة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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قال البيت الأبيض الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستخدم الغذاء كسلاح بمنعه صادرات الحبوب الأوكرانية، وإن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس خيارات بخصوص كيفية إخراج الحبوب من أوكرانيا.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين “الرئيس بوتين يستخدم الغذاء كسلاح. لنُسمّ الأشياء بمسمياتها، إنه يجعل الغذاء سلاحا”.

هذا وأعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين، أن أزمة الغذاء في العالم ستستمر “ما دامت هذه الحرب الاستعمارية مستمرة”، في إشارة إلى الهجوم العسكري الروسي على بلاده.

وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو وجهه إلى أعضاء الاتحاد الإفريقي، إن “مفاوضات صعبة” تجرى راهنا لرفع الحصار الروسي في البحر الأسود عن الموانئ الأوكرانية، حيث يتعذر تصدير ملايين الأطنان من الحبوب نحو إفريقيا.

وأكد: “ليس هناك تقدم حتى الآن، الأزمة الغذائية في العالم ستستمر ما دامت هذه الحرب الاستعمارية مستمرة”.

    المصدر :
  • رويترز

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