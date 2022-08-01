البيت الأبيض: بيلوسي لها الحق في زيارة تايوان

قال البيت الأبيض اليوم الواقع في 1 آب 2022 إن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لها الحق في زيارة تايوان، مضيفا أن الصين تبدو مستعدة للرد في الأيام المقبلة باستفزازات عسكرية على الأرجح.

ومن المقرر أن تزور بيلوسي تايوان غدا الثلاثاء، حسبما قال ثلاثة أشخاص مطلعون على الأمر، في الوقت الذي حذرت فيه الصين من أن جيشها لن “يقف مكتوف الأيدي” إذا زارت الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي والتي تطالب بكين بالسيادة عليها.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض في إفادة صحفية إنه لا شيء في رحلة بيلوسي المحتملة غير السياسة الأمريكية تجاه تايوان.

ومن جهة أخرى، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الزيارة المحتملة لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان ستكون قرارها وحدها، لكنه دعا الصين إلى عدم تصعيد التوتر في حالة الزيارة.

وأضاف بلينكن قائلا بعد محادثات حظر انتشار الأسلحة النووية في الأمم المتحدة “إذا قررت رئيسة مجلس النواب زيارة تايوان وحاولت الصين خلق نوع من الأزمة أو تصعيد التوتر، فسيكون ذلك كله على عاتق بكين.

“نحن نتطلع إليهم (الصين) – في حالة ما إذا قررت (بيلوسي) الزيارة – للتصرف بمسؤولية وعدم التورط في أي تصعيد في المستقبل”.