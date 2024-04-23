البيت الأبيض: تطورات الأوضاع الميدانية ليست لمصلحة أوكرانيا

صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن تطورات الأوضاع الميدانية في منطقة دونباس وغيرها من المناطق ليست لمصلحة أوكرانيا.

وقال كيربي للصحفيين على متن طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم إن الأمور “لا تتطور لصالح الأوكرانيين في دونباس وفي المناطق الأخرى في البلاد”.

وأشار في هذا الصدد إلى أن البيت الأبيض يتوقع إحالة مشروع القانون حول تمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا إلى الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه بعد مصادقة مجلس الشيوخ، هذا الأسبوع.

وقال كيربي: “نأمل في أن مجلس الشيوخ سيتمكن من إحالته إلى الرئيس للتوقيع خلال الأسبوع الجاري. وسنرى ماذا يمكن أن يعملوا. ولكن بوسعي التأكيد أن مشروع القانون سيوقع (الرئيس) عليه ما أن يكون على طاولته، بأسرع ما يمكن “.

وأضاف: “بوسعي التأكيد أيضا أنه فورا بعد ذلك سترون تقديم أول حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا”، وفق “روسيا اليوم “.