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البيت الأبيض: توقف مؤقت لشحنة واحدة من الذخيرة لإسرائيل ولا وقف كامل للإمدادات العسكرية

منذ 4 دقائق
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، 10 مايو/أيار 2024، أن الولايات المتحدة أوقفت مؤقتا شحنة واحدة فقط من الذخيرة المتجهة إلى إسرائيل، مؤكدة أنه لن يكون هناك توقف كامل للإمدادات العسكرية.

وقالت في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية خلال توجهها إلى سان فرانسيسكو “إنها وقفة. نحن نتحدث عن توقف مؤقت لتسليم محدد”.

وشددت على أن “هذه وقفة وليست وقفا لإمدادات الأسلحة”.

كما أشارت إلى أن الولايات المتحدة “لا تسجل حاليا أي عمليات عسكرية في رفح”، ولكنها تعتزم الإشارة بوضوح إلى قلقها من احتمال حدوث غزو واسع النطاق للمدينة”.

ولم تحدد السكرتيرة الصحفية إلى متى سيستمر هذا التوقف. وقالت “لم تتخذ الولايات المتحدة بعد قرارا نهائيا بشأن مستقبل الدفعة من الذخيرة” التي تم تعليق شحنتها.

وقالت: “لم نتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن كيفية التعامل مع هذه الدفعة”.

من جهة أخرى، قالت كارين جان بيير أن الولايات المتحدة عرضت على إسرائيل خيارات لمحاربة حركة حماس كبديل لعملية عسكرية واسعة النطاق في رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت “نحن بالتأكيد نفهم أهمية ملاحقة نشطاء حماس، التي ندعم فيها إسرائيل بالتأكيد، لكننا نريد أن نرى خطة شاملة”.

وتابعت “هذا ما نتحدث عنه. لقد عرضنا على إسرائيل عددا من البدائل حول كيفية القيام بذلك وكيفية التصرف بشكل استراتيجي وكيفية ملاحقة مقاتلي حماس هؤلاء، لكنني لن أخوض في التفاصيل”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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