البيت الأبيض: خطوات أميركية إسرائيلية في حال فشل مفاوضات فيينا

أوضحت متحدثة البيت الأبيض جين بساكي أن الإدارة الأميركية تبحث مع إسرائيل ودول أخرى الخطوات اللازم اتخاذها إن فشلت مفاوضات فيينا حول برنامج إيران النووي.

وقالت: “من الواضح أن إيران تحتل مكاناً مهماً على جدول أعمال زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان إلى منطقة الشرق الأوسط، لكن هذا ليس الموضوع الوحيد للزيارة”.

وتوقعت استمرار المشاورات الجارية بشأن التهديد الذي يمثله البرنامج النووي الإيراني وأفعالها التي تزعزع استقرار الوضع في المنطقة وتستهدف دعم الإرهابيين.

وتابعت: “نشارك بالتأكيد القلق العميق لشركائنا الإسرائيليين بشأن استمرار عمل إيران في برنامجها النووي بعد انسحاب الإدارة الأمريكية السابقة من خطة العمل الشاملة المشتركة”، مشيرة إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن وجه في وقت سابق تعليمات لمساعديه بـ”إعداد مجموعة من السيناريوهات” بالتنسيق مع شركاء وحلفاء الولايات المتحدة في حال فشل المحادثات بشأن برنامج إيران النووي.

وشددت المتحدثة باسم البيت الأبيض على أننا “نناقش هذا الأمر مع شركاء وحلفاء، بما في ذلك إسرائيل والعديد من الدول الأخرى، ونتوقع أن يستمر ذلك في ضوء حقيقة أن المفاوضات متوقفة الآن”.