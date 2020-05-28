البيت الأبيض: دونالد ترامب سيوقع اليوم أمراً تنفيذياً بشأن وسائل التواصل الاجتماعي

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أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أليسا فرح، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيوقع اليوم (الخميس)، أمراً تنفيذيا بشأن وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم يكشف البيت الأبيض عن تفاصيل الأمر التنفيذي المنتظر توقيعه، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد هدد الأربعاء، بتنظيم أو إغلاق شركات وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد يوم واحد توجيه موقع توتير انذارا لأول مرة لسيد البيت الأبيض بشأن تغريداته، مما يعني تقييد حسابه إذا تكررت “المخالفات”.

وكرر ترامب، دون تقديم أي دليل، اتهاماته لمنصات التواصل الاجتماعي بالتحيز عبر تغريتدين، قائلاً: “يشعر الجمهوريون أن منصات التواصل الاجتماعي تعمل على إسكات أصوات المحافظين تمامًا”.

وفيما اعتبر سابقة هي الأولى من نوعها افترض موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أن تكون تغريدة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مضللة وغير صحيحة، داعيا إلى الحذر في التعاطي معها.

وحث تويتر، المتابعين على تقصي الحقائق في تغريدات نشرها ترامب، محذرا من أن ادعاءاته بشأن الاقتراع بالبريد خاطئة، ويجب تدقيقها.