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البيت الأبيض: روسيا يمكن أن تشن هجوماً في "أي وقت" على أوكرانيا

18 - يناير - 2022
آخر تحديث: 18 - يناير - 2022 11:18 مساءً
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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اعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن روسيا قادرة على شن هجوم محتمل على أوكرانيا يمكن أن يحدث في “أي وقت” وحذر من أن الرد الأميركي سيشمل جميع الخيارات.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحافيين: “كل الخيارات مطروحة على الطاولة” محذرة من “وضع خطير للغاية”. وأضافت: “نحن الآن في مرحلة يمكن لروسيا أن تشن فيها في أي وقت هجوما على أوكرانيا”.

من جهته، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ الثلاثاء، أنه دعا روسيا وحلفاء الناتو لإجراء مزيد من المناقشات بشأن أوكرانيا مع تكثف الجهود الدبلوماسية في الأسابيع الأخيرة.

وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي في برلين مع المستشار الألماني أولاف شولتس: “لقد دعوت اليوم روسيا وجميع الحلفاء في الناتو للمشاركة في سلسلة من اجتماعات مجلس الناتو وروسيا في المستقبل القريب لمعالجة مخاوفنا، ولكن أيضًا للاستماع إلى مخاوف روسيا ومحاولة إيجاد حل” للخروج من الأزمة.

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