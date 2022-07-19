الأربعاء 20 ذو الحجة 1443 ﻫ - 20 يوليو 2022 |
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البيت الأبيض: زيارة بوتين لإيران تكشف مدى عزلة روسيا

منذ 6 دقائق
الناطق باسم البنتاغون جون كيربي

الناطق باسم البنتاغون جون كيربي

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قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي للصحفيين اليوم الثلاثاء إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإيران هذا الأسبوع توضح مدى العزلة التي أصبحت روسيا تعاني منها في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

وأجرى بوتين محادثات مع الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي في إيران اليوم الثلاثاء في أول زيارة للرئيس الروسي خارج الاتحاد السوفيتي السابق منذ غزو موسكو لأوكرانيا في 24 فبراير شباط.

وقالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إن لديها معلومات تفيد بأن إيران تستعد لتزويد روسيا بما يصل إلى عدة مئات من الطائرات المسيرة، منها طائرات قادرة على حمل أسلحة، وإن طهران تستعد لتدريب القوات الروسية على استخدامها. ونفى وزير الخارجية الإيراني ذلك.

وقال كيربي اليوم إنه لا يوجد حتى الآن ما يدل على أن إيران زودت روسيا بطائرات مسيرة.

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إيران في ثاني رحلة خارجية له بعد شن الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط.

والتقي بوتين الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي في طهران. والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

ومن الموضوعات التي ناقشها بوتين في المحادثات صادرات الحبوب، والحرب في سوريا وكذلك أوكرانيا.

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