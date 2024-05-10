البيت الأبيض: سد الفجوات المتبقية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا يزال ممكناً

قال البيت الأبيض اليوم الجمعة: “إن المحادثات وجها لوجه بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مقابل تحرير الرهائن انتهت بدون التوصل إلى اتفاق لكن الولايات المتحدة تعتقد أنه لا يزال من الممكن سد الفجوات المتبقية”.

وذكر جون كيربي المتحدث بإسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في مؤتمر صحفي، أن “الولايات المتحدة تراقب بقلق العملية الإسرائيلية في مدينة رفح بجنوب غزة وتريد إعادة فتح معبر رفح على الفور”.

وفي سياقٍ منفصل، قال سائقو الشاحنات العالقون على الحدود المصرية مع غزة إن المواد الغذائية التي ينقلونها إلى القطاع الفلسطيني قد تفسد خلال فترة الانتظار مما يفاقم أزمة الجوع التي يعاني منها السكان مع احتدام الحرب.

وسيطرت قوات الاحتلال الإسرائيلية على معبر رفح الحدودي هذا الأسبوع وتستعد لهجوم متوقع على المدينة التي فر إليها نحو مليون نازح بسبب الحرب.

في حين، حذر العاملون في مجال العمل الإنساني هذا الأسبوع من إغلاق معبر رفح على الحدود مع مصر ومعبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة أمام دخول المساعدات والأفراد.

وقالت وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن نفاد مخزونات الغذاء والوقود مع استمرار إغلاق المعابر الحيوية قد يؤدي إلى توقف عمليات الإغاثة في غزة خلال أيام ويجبر المستشفيات على التوقف عن العمل ويؤدي إلى زيادة سوء التغذية.