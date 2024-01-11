البيت الأبيض: سنفعل كل ما يلزم لمواجهة تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر

البحر الأحمر (أ ف ب)

قال الجيش الأميركي إن ميليشيات الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا مضادا للسفن على ممرات شحن دولية بخليج عدن ولم يتم تسجيل إصابات أو أضرار نتيجة الهجوم فيما هدد البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة ستفعل كل ما يلزم لمواجهة تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر.

من جانبه، هدد زعيم جماعة الحوثي، عبدالملك الحوثي، بالرد على أي هجوم أميركي يستهدفهم في مياه البحر الأحمر عقب صدور قرار أممي يدين هجماتهم على الملاحة الدولية.

وقال زعيم الحوثيين، في خطاب متلفز، اليوم الخميس، إن أي اعتداء أميركي على عناصره في البحر الأحمر لن يبقى دون رد.

وأضاف أن أي رد من هذا القبيل سيكون أكبر من الرد الأخير الذي استهدفت فيه طائرات الجماعة المسيرة وصواريخها سفينة أميركية في البحر الأحمر.

وأكد أن موقف واشنطن ولندن لن يمنع الجماعة من الاستمرار في وقف الجرائم الإسرائيلية، وفق تعبيره.

كما توعد بعدم التراجع عن استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل.

بدوره، أوضح المتحدث باسم الحوثيين، محمد عبدالسلام، في رده على قرار مجلس الأمن، أنهم ماضون في استمرار الهجمات ضد السفن الإسرائيلية المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، مؤكدا أن قرار مجلس الأمن رقم 2722، “وصمة عار تاريخية” للمجلس.

وأشار إلى أن القرار يشجع إسرائيل في مواصلة جرائمها ضد الفلسطينيين.

وتبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدين هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر ويطالب الجماعة بالوقف الفوري لهذه الهجمات، وذلك بعد مشاورات مغلقة استمرت ساعات.

وجاء اعتماد القرار الذي صاغته واشنطن واليابان بعد أن صوت لصالحه غالبية الأعضاء، حيث حصل على تأييد إحدى عشرة دولة، فيما امتنعت أربع دول عن التصويت.

ويطالب القرار الحوثيين بالإفراج فورا عن السفينة غالاكسي وطاقمها، ويؤكد وجوب احترام ممارسة السفن التجارية والنقل للحقوق والحريات الملاحية وفقا للقانون الدولي، وحق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات.