البيت الأبيض: سوليفان بحث مع مسؤولين إسرائيليين بدائل لعملية رفح

قال البيت الأبيض في بيان إن مسؤولين إسرائيليين أطلعوا مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، اليوم الاثنين، على “بدائل جديدة” للعمليات في رفح بهدف معالجة المخاوف الأمريكية.

وأضاف أن سوليفان أبلغ المسؤولين بأهمية المحادثات بين إسرائيل ومصر لإعادة فتح معبر رفح من أجل ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

والتقى سوليفان اليوم مع مسؤولين منهم وزير الدفاع يوآف جالانت وزعيم المعارضة يائير لابيد.

فيما أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الاثنين، جيك سوليفان أن إسرائيل تعتزم توسيع توغلها البري في مدينة رفح بجنوبي قطاع غزة، حتى تفكيك حماس واستعادة الأسرى.

وأشار غالانت إلى أن عملية رفح لن تتوقف بهدف تطهير المدينة من مسلحي حماس وإنقاذ المحتجزين.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية -عبر بيان- إن غالانت استضاف في مكتبه بتل أبيب اليوم سوليفان، وعقدا اجتماعا موسعا بمشاركة رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي ومسؤولين آخرون.

وأوضحت الوزراة بحث الجانبان سير الحرب في غزة، وجهود إعادة الأسرى والمحتجزين وما زعم غالانت أنها تعديلات أجرتها إسرائيل لإجلاء السكان من منطقة رفح، وتوفير “الاستجابة الإنسانية” و”الحاجة إلى إبراز قوة العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة في مواجهة العدوان الإيراني من أراضيها وعبر وكلائها، وفق ما نقلته الأناضول عن البيان.

كما تطرق اللقاء إلى التوترات على الحدود الشمالية (بين إسرائيل وحزب الله اللبناني)، وقال غالانت لسوليفان إن ما عمليات حزب الله المستمرة يمكن أن تؤدي لتصعيد كبير لتتمكن إسرائيل من إعادة سكان الشمال إلى منازلهم.

ووصل سوليفان إلى إسرائيل أمس الأحد، والتقى مسؤولين بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان إن نتنياهو بحث مع سوليفان الأحد مواصلة الحرب بغزة، ولا سيما في رفح، و “تقديم المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة والاتصالات لاسترجاع المخطوفين والأوضاع على الجبهة الشمالية”.