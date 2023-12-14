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البيت الأبيض: سوليفان تحدث عن احتمال انتقال إسرائيل إلى عمليات "أقل شدة"

منذ 45 دقيقة
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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قال البيت الأبيض إن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع مسؤولين إسرائيليين خلال زيارة لإسرائيل الخميس حول احتمال الانتقال من العمليات العسكرية عالية الشدة إلى عمليات عسكرية “أقل شدة” في غزة.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحفي إن سوليفان تحدث عن انتقال محتمل “في المستقبل القريب”، لكنه أضاف “لا أريد أن أضع طابعا زمنيا عليه”.

ولم يوضح كيربي كيف ستبدو العمليات العسكرية الأقل شدة.

وفيما ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أبلغ مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان الذي يزور إسرائيل الخميس أن إسرائيل ستواصل حربها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) “حتى النصر المبين”.

وقال نتنياهو إنه تحدث مع سوليفان حول التهديدات الإقليمية، بما في ذلك وكلاء إيران مثل حزب الله في لبنان وجماعة الحوثي في اليمن، وتأمين عودة الرهائن الذين تحتجزهم حماس، واستمرار المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في غزة.

وقال البيان “لقد قلت لأصدقائنا الأمريكيين إن مقاتلينا الأبطال لم يسقطوا سدى. ومن الألم العميق الناجم عن سقوطهم، نحن أكثر تصميما من أي وقت مضى على مواصلة القتال حتى يتم القضاء على حماس – حتى النصر المبين”.

    المصدر :
  • رويترز

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