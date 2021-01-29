البيت الأبيض: على إيران الالتزام بمتطلبات الاتفاق النووي‎

طالب البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إيران الالتزام بمتطلبات الاتفاق النووي الموقع مع دول كبرى العام 2015، والذي ا‎نسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد رفض دعوات إيرانية متكررة بشأن عودة إدارة الرئيس جو بايدن إلى الاتفاق النووي، وألقى باللوم على طهران، وقال ”إنه سيتعين عليها اتخاذ الخطوة الأولى“.

وقال بلينكن في أول مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، الأربعاء:”إنه لا توجد خطط فورية لإعادة الدبلوماسية بين الخصمين القديمين إلى المسار الصحيح“.

وأضاف أن ”الرئيس بايدن كان واضحا عندما قال إنه إن عادت إيران للامتثال بالاتفاق النووي فسنفعل الأمر ذاته“.