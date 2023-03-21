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البيت الأبيض: على الصين الحث على إنهاء غزو أوكرانيا إذا أرادت لعب دور بناء

منذ 9 ثواني
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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أعلن المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي اليوم الثلاثاء أنه إذا كانت الصين تريد أن تلعب دورا بناء في أوكرانيا فينبغي على رئيسها شي جين بينغ حث روسيا على إنهاء غزوها لأوكرانيا.

وأدلى شي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتصريحات تعبر عن الصداقة بين الصين وروسيا وانتقادات مشتركة للغرب، ولكن لا يوجد مؤشر على انفراج دبلوماسي بشأن أوكرانيا.

وقال كيربي أيضا إن الولايات المتحدة لا تريد وقف إطلاق النار في أوكرانيا لأنه سيسمح لروسيا بالاحتفاظ بمكاسبها الإقليمية والسماح لبوتين بإعادة تجميع قواته.

وأضاف كيربي أن “وقف إطلاق النار في الوقت الحالي، وتجميد الخطوط في مكانها، يمنحه أساسا الوقت والمساحة التي يحتاجها لمحاولة إعادة التجهيز بالعتاد والقوات والتعويض عن إنفاق الموارد”.

    المصدر :
  • رويترز

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