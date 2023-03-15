البيت الأبيض: قد لا يتسنى انتشال حطام الطائرة المسيرة من البحر الأسود

قال جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الأربعاء إن طائرة الاستطلاع العسكرية الأمريكية التي تحطمت في البحر الأسود بعد أن اعترضتها طائرتان مقاتلتان روسيتان قد لا يتسنى انتشالها على الإطلاق.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إنه في أول حادث من نوعه منذ بدء الحرب الأوكرانية، أصابت مقاتلتان روسيتان من طراز سو-27 الطائرة المسيرة فأعطبتاها، مما يفاقم العلاقات المتوترة بالفعل بين واشنطن وموسكو.

وحملت وزارة الدفاع الروسية مسؤولية التحطم على “المناورات الخطيرة” للطائرة المسيرة وقالت إن طائرتيها لم تحتكا بها.

وقال كيربي في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) “لم يتم انتشالها. ولست متأكدا من أننا سنتمكن من انتشالها… المكان الذي سقطت فيه في البحر الأسود مياهه عميقة للغاية. ولذا ما زلنا نُقّيِم ما إذا كنا سنقوم بأي نوع من جهود الانتشال. قد لا يكون”.

وقال كيربي لشبكة (أيه.بي.سي) إن السلطات الأمريكية اتخذت إجراءات وقائية لضمان الحد من قدرة الروس على استخراج معلومات استخباراتية مفيدة من الطائرة في حال تمكنوا من انتشالها.

وأضاف أن هذا يعني أن الطائرة “مملوكة لنا” وستواصل السلطات استكشاف خيارات استردادها.

وقالت روسيا اليوم الأربعاء إنها ستحاول انتشال حطام طائرة الاستطلاع المسيرة. ونفت مسؤوليتها عن الحادث وقالت إن العلاقات مع الولايات المتحدة وصلت إلى “أدنى مستوياتها”.

وقال نيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن في الكرملين، في مقابلة مع قناة روسيا-1، “لا أعرف إذا كنا سنتمكن من انتشالها أم لا، لكن يجب القيام بذلك. وسنعمل بالتأكيد على ذلك. آمل بالطبع أن ننجح”.

وجاء الحادث الذي وقع فوق المياه الدولية أمس الثلاثاء ليثير احتمال حدوث مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا التي غزتها موسكو قبل أكثر من عام والتي دعمها حلفاء غربيون بمعلومات استخباراتية وأسلحة.

واستدعت الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء أناتولي أنتونوف، السفير الروسي لدى الولايات المتحدة لتعبر له عن مخاوف الولايات المتحدة بشأن المواجهة.

وقال كيربي لشبكة (سي.إن.إن) “الرسالة التي أرسلناها إلى السفير الروسي هي أنه يتعين عليهم توخي الحذر في الطيران في المجال الجوي الدولي بالقرب من ممتلكات أمريكية، أؤكد أنها تحلق بشكل قانوني تماما وتقوم بمهام لدعم مصالح أمننا القومي… هم الذي عليه توخي المزيد من الحذر”.

وأضاف كيربي في وقت لاحق على شبكة(أيه.بي.سي) “مفاد الرسالة: لا تفعلوا ذلك مرة أخرى”.

وقال أنتونوف بعد الاجتماع إن الطائرة “كانت تتجه عمدا وباستفزاز نحو الأراضي الروسية مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال”.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن لقاء أنتونوف في وزارة الخارجية كان بنّاء ولم تُطرح مسألة عواقب محتملة على موسكو جراء الحادث.

وأكد مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة ستواصل التحليق فوق المياه الدولية في المنطقة.

وقال لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي اليوم الأربعاء في بداية اجتماع شهري عن بُعد مع الحلفاء بشأن تسليح أوكرانيا “يتوجب على روسيا تشغيل طائراتها العسكرية بطريقة آمنة ومهنية”.