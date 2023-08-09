الأربعاء 22 محرم 1445 ﻫ - 9 أغسطس 2023 |
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البيت الأبيض: لا اتفاق بعد على إطار عمل لاتفاق إسرائيلي سعودي

منذ 5 دقائق
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء أنه لا يوجد إطار عمل متفق عليه للتوصل إلى اتفاق تعترف السعودية بموجبه بإسرائيل وإنه يتعين خوض محادثات كثيرة قبل توقيع مثل هذا الاتفاق.

ويسعى المسؤولون الأمريكيون منذ شهور للتوصل إلى اتفاق يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيكون خطوة كبيرة نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي لكن الرياض تقول إن الاتفاق يتوقف على إقامة الدولة الفلسطينية.

وقلل المتحدث باسم الأمن القومي جون كيربي من شأن تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الأربعاء ذكر أن الولايات المتحدة والسعودية اتفقتا على الخطوط العريضة.

وقال في إفادة صحفية “لا يزال هناك الكثير من المناقشات التي ستُجرى هنا.. ليس هناك اتفاق على مجموعة من المفاوضات ولا يوجد إطار عمل متفق عليه للتوصل إلى تطبيع أو أي من الاعتبارات الأمنية الأخرى التي لدينا وأصدقائنا في المنطقة”.

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