البيت الأبيض: لا اتفاق بعد على إطار عمل لاتفاق إسرائيلي سعودي

قال البيت الأبيض، الأربعاء، إنه لا يوجد إطار عمل متفق عليه بخصوص اتفاق يقضي باعتراف السعودية بإسرائيل، مضيفا أن هناك حاجة لإجراء الكثير من المحادثات قبل توقيع مثل هذا الاتفاق.

ويسعى المسؤولون الأمريكيون منذ شهور للتوصل إلى اتفاق يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيكون خطوة كبيرة نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي لكن الرياض تقول إنه سيعتمد على إقامة الدولة الفلسطينية.

وقلل المتحدث باسم الأمن القومي جون كيربي من شأن تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الأربعاء ذكر أن الولايات المتحدة والسعودية اتفقتا على الخطوط العريضة.

وقال في إفادة صحفية “لا يزال هناك الكثير من المناقشات التي ستُجرى هنا.. ليس هناك اتفاق على مجموعة من المفاوضات ولا يوجد إطار متفق عليه بخصوص التطبيع أو أي من الاعتبارات الأمنية الأخرى التي لدينا وأصدقائنا في المنطقة”.

وأضاف كيربي أن الرئيس جو بايدن سيلتقي بنتنياهو “في مكان ما في الولايات المتحدة” في وقت لاحق من هذا العام لكنه تجاهل سؤالا عما إذا كان من المقرر عقد اللقاء في البيت الأبيض.

وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي في 18 يوليو تموز إن بايدن وجه دعوة لنتنياهو لزيارة البيت الأبيض، لكن المسؤولين الأمريكيين لم يؤكدوا ذلك بعد.