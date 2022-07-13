البيت الأبيض: لا تغيير في السياسة الأمريكية بشأن قنصلية للفلسطينيين

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أخطأ اليوم الأربعاء حين قال للصحفيين إن الولايات المتحدة تريد إقامة قنصلية للفلسطينيين بالقدس الشرقية.

وأوضح كيربي أنه لا تغيير في السياسة الأمريكية بشأن القنصلية.

وتريد الولايات المتحدة إعادة فتح قنصليتها للفلسطينيين في القدس، بغرب المدينة وليس في القدس الشرقية، وهي قنصلية أغلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2019.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قد طالبت، السبت الماضي، الإدارة الأمريكية الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها، خاصة إعادة فتح القنصلية في مدينة القدس المحتلة.

وذكر الموقع الإلكتروني للوزارة الفلسطينية أن فلسطين طالبت إدارة الرئيس جو بايدن الضغط على إسرائيل لوقف تغولها وتهويدها للقدس، في وقت دعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى سرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بوجه عام، وللقدس ومقدساتها بشكل خاص.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، قد قال في تصريحات سابقة إن إدارة الرئيس جو بايدن لا تزال ملتزمة بإعادة فتح قنصلية أمريكية في القدس.

ونقلت صحيفة القدس المحلية، عن برايس، قوله إنه “ليس هناك إطار زمني يمكنني تقديم بشأن موعد إعادة فتح القنصلية، لكننا لا نزال ملتزمين بإعادة فتح القنصلية في القدس”.

وأكد برايس أن الإدارة الأمريكية تعمل على إعادة التواصل مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وهو ما بدأته إدارة الرئيس جو بايدن منذ توليه مهام منصبه العام الماضي، مشيرا إلى أنه كانت هناك قطيعة كاملة تقريبا بين الولايات المتحدة والفلسطينيين، وحالة من الانفصال الكامل بين الحكومة الأمريكية والسلطة الفلسطينية.