البيت الأبيض: لا حاجة لتغيير الوضع النووي

قال البيت الأبيض (الجمعة 7-10-2022) إن الولايات المتحدة لا ترى سببا لتغيير وضعها النووي، وليس لديها ما يشير إلى أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية قريبا.

ويأتي تصريح البيت الأبيض بعد أن قال الرئيس جو بايدن أمس الخميس إن تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا جعل العالم أقرب إلى معركة نهاية العالم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية حين سئلت عن تصريحات بايدن “كان يؤكد على ما قلناه، وهو مدى الجدية… التي نتعامل بها مع هذه التهديدات” من روسيا.

وكان بايدن قد أشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يمزح بشأن احتمال استعمال السلاح النووي التكتيكي في أوكرانيا، قائلا إن هذه التهديدات تعرض البشرية لخطر نهاية العالم للمرة الأولى.

وجاء تصريحات بايدن خلال تجمع أمام أنصاره الديمقراطيين في مدينة نيويورك.

وقال بايدن: “بوتين لا يمزح باحتمال استخدام السلاح النووي التكتيكي”.

وأضاف: “ما نعيشه هو الأخطر منذ أزمة صواريخ كوبا والوضع اشبه بهرمجدون”، وتابع: “لم نواجه احتمال حدوث أبوكاليبس منذ كينيدي وأزمة الصواريخ الكوبية”.

ويأتي هذا التصريح بعد ساعات من تصريح آخر لبايدن، قال فيه إنه لا يستبعد لقاء بوتين خلال قمة العشرين في إندونيسيا.