الجمعة 11 ربيع الأول 1444 ﻫ - 7 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البيت الأبيض: لا حاجة لتغيير الوضع النووي

منذ 10 دقائق
البيت الأبيض

البيت الأبيض

A A A
طباعة المقال

قال البيت الأبيض (الجمعة 7-10-2022) إن الولايات المتحدة لا ترى سببا لتغيير وضعها النووي، وليس لديها ما يشير إلى أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية قريبا.

ويأتي تصريح البيت الأبيض بعد أن قال الرئيس جو بايدن أمس الخميس إن تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا جعل العالم أقرب إلى معركة نهاية العالم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية حين سئلت عن تصريحات بايدن “كان يؤكد على ما قلناه، وهو مدى الجدية… التي نتعامل بها مع هذه التهديدات” من روسيا.

وكان بايدن قد أشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يمزح بشأن احتمال استعمال السلاح النووي التكتيكي في أوكرانيا، قائلا إن هذه التهديدات تعرض البشرية لخطر نهاية العالم للمرة الأولى.

وجاء تصريحات بايدن خلال تجمع أمام أنصاره الديمقراطيين في مدينة نيويورك.

وقال بايدن: “بوتين لا يمزح باحتمال استخدام السلاح النووي التكتيكي”.

وأضاف: “ما نعيشه هو الأخطر منذ أزمة صواريخ كوبا والوضع اشبه بهرمجدون”، وتابع: “لم نواجه احتمال حدوث أبوكاليبس منذ كينيدي وأزمة الصواريخ الكوبية”.

ويأتي هذا التصريح بعد ساعات من تصريح آخر لبايدن، قال فيه إنه لا يستبعد لقاء بوتين خلال قمة العشرين في إندونيسيا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مجلس حقوق الإنسان يمدّد عمل بعثة لمراقبة الحرب في إثيوبيا
السفارة الإيرانية في الدنمارك
الدنمارك.. الشرطة تلقي القبض على رجل يحمل سكينًا في السفارة الإيرانية
سفينة تحمل حبوبًا أوكرانية في البحر الأسود (رويترز)
الأمم المتحدة تعمل لتوسيع اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء... فكم سجل؟
قارب للمهاجرين في وسط البحر
غرق سفينة قبالة جزيرة كيثيرا اليونانية وعلى متنها 100 مهاجر
الدولار
على وقع إقفال المصارف... دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه