البيت الأبيض: لا مؤشر على ضلوع روسيا في انقلاب النيجر

أشار البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، إلى أنّه ليس لديه ما يشير إلى ضلوع روسيا في انقلاب النيجر، وأنّ الولايات المتحدة لم تغيّر قرارها بشأن وجودها في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وقال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي للصحافيين، إن الإدارة لم تتخذ بعد أي قرار بشأن مستقبل المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة إلى النيجر.

يأتي ذلك بعد أن أطاح مجلس عسكري برئيس النيجر المنتخب ديمقراطيًا محمد بازوم وحكومته يوم الأربعاء الماضي، في سابع انقلاب عسكري في أقل من ثلاث سنوات في منطقة غرب أفريقيا ووسطها.