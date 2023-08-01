الثلاثاء 14 محرم 1445 ﻫ - 1 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البيت الأبيض: لا مؤشر على ضلوع روسيا في انقلاب النيجر

منذ 16 دقيقة
البيت الأبيض

البيت الأبيض

A A A
طباعة المقال

أشار البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، إلى أنّه ليس لديه ما يشير إلى ضلوع روسيا في انقلاب النيجر، وأنّ الولايات المتحدة لم تغيّر قرارها بشأن وجودها في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وقال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي للصحافيين، إن الإدارة لم تتخذ بعد أي قرار بشأن مستقبل المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة إلى النيجر.

يأتي ذلك بعد أن أطاح مجلس عسكري برئيس النيجر المنتخب ديمقراطيًا محمد بازوم وحكومته يوم الأربعاء الماضي، في سابع انقلاب عسكري في أقل من ثلاث سنوات في منطقة غرب أفريقيا ووسطها.

 

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم تونس
تونس.. أكثر من 4 ملايين مواطن تحت خط الفقر
موجة حر - تعبيرية
بسبب "الحرارة غير المسبوقة".. إيران تبدأ عطلة رسميّة تمتدّ ليومين
علم داعش
رسميًا.. بريطانيا تُصنّف أعمال "داعش" بحق الإيزيديين "إبادة جماعيّة"

الأكثر قراءة

فوائد بالجملة لتناول التين والزيتون معا
"معجزة".. تعرف على ما يحدث عند تناول التين والزيتون معا
سالم زهران
سالم زهران يحذر من أمر خطير سيطال المخيمات الفلسطينية والسورية!
هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد
تحذير أمني لمستخدمي نظام أندرويد.. احذفوا هذه التطبيقات فوراً