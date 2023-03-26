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البيت الأبيض: لا مؤشر على نشر أسلحة نووية روسية في بيلاروسيا

منذ 11 دقيقة
جون كيربي

جون كيربي

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تتواصل التحذيرات من نشر روسيا لأسلحة نووية في بيلاروسيا، حيث قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، الأحد، إنه لا يوجد مؤشر على قيام الرئيس الروسي بالوفاء بتعهده بنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، مُضيفا: “علينا فقط أن نراقب ونرى إلى أين يذهب هذا السلاح”.

وقال كيربي لمارغريت برينان في برنامج “Face The Nation” على شبكة CBS: “لم نر أي مؤشر على وفائه بهذا التعهد، أو نقل أي أسلحة نووية”.

وأدلى بوتين بهذه التصريحات حول خططه لأسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا المجاورة للتلفزيون الرسمي، السبت. وأضاف بوتين أن قواته ستحتفظ بالسيطرة على أي من الأسلحة التي يتم نشرها هناك.

وقللت الولايات المتحدة من أهمية هذه الخطوة، قائلة إنه لا توجد مؤشرات على أن روسيا تخطط لاستخدام أسلحة نووية. وتقول أوكرانيا إن الخطط “خطوة نحو زعزعة الاستقرار الداخلي” في بيلاروسيا.

وبيلاروسيا، التي تقع غربي روسيا على الحدود الشمالية الطويلة لأوكرانيا، من أقرب حلفاء موسكو. وساعدت روسيا في شن غزوها الأولي لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، مما سمح للقوات الروسية بدخول البلاد من الشمال.

ووجهت وزارة الخارجية الأوكرانية (الأحد 26-3-2023) انتقادات لاذعة لخطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء ودعت إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لمواجهة التهديد المحتمل.

وقالت الوزارة في بيان “تؤكد روسيا مجددا عجزها المستمر عن أن تكون ممتلكة لأسلحة نووية كوسيلة ردع ووقاية من الحرب وليس كأداة للتهديدات والترهيب”.

    المصدر :
  • CNN عربي

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