البيت الأبيض: لا يمكن أن تكون هناك نهاية لأزمة غزة إلا بإطلاق سراح الرهائن

أبدى البيت الأبيض، اليوم الإثنين 12 فبراير/شباط 2024، ترحيبه بأنباء أفادت بأن الجيش الإسرائيلي حرر رهينتين خلال غارة لقوات خاصة في رفح بجنوب قطاع غزة.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي إنه لا يمكن أن تكون هناك نهاية لأزمة غزة إلا إذا أطلقت حماس سراح جميع الرهائن.

وكان أثنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على العملية وقال إنها “مثالية … ومن أنجح العمليات في تاريخ” إسرائيل. كما أكد مجددا تصميمه على مواصلة “الضغط العسكري” حتى القضاء على حماس التي قال إن رفح هي “آخر معقل لها”، إلى أن يعود جميع الرهائن.

وأمر نتانياهو الجيش الأسبوع الماضي بالتحضير لهجوم على رفح المكتظة بالنازحين الذين فروا من الحرب المستمرة منذ أربعة أشهر بين إسرائيل وحماس.