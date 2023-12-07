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البيت الأبيض: لسنا قريبين من التوصل إلى اتفاق آخر في غزة

منذ 9 دقائق
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن إسرائيل و “حماس” ليسا قريبين من التوصل إلى اتفاق آخر بشأن هدنة إنسانية جديدة في صراعهما الدائر.

واشار جون فاينر معاون الأمن القومي في البيت الأبيض اليوم الخميس، الى أن الولايات المتحدة لم تعط إسرائيل موعدا نهائيا محددا لإنهاء العمليات القتالية مع “حماس” في غزة وإن الحرب إذا توقفت الآن، ستظل “حماس” تشكل تهديدا.

وقال فاينر خلال منتدى أمني إن الولايات المتحدة تعتقد أن كثيرا من الأهداف الأمنية لإسرائيل لا تزال في جنوب القطاع.

ولقت فاينر الى أن “أمريكا تعتقد أن إيران متورطة في التخطيط والتنفيذ والإذن بهجمات الحوثيين على السفن وإسرائيل”.

    المصدر :
  • رويترز

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