البيت الأبيض: لم نشهد تحركاً عسكرياً إسرائيلياً في رفح يستدعي سحب المساعدات

قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن واشنطن لم تشهد أي شيء في هجمات إسرائيل العسكرية في رفح منذ يوم الأحد يستدعي سحب المساعدات العسكرية الأمريكية.

وقال مسؤولون أمس الاثنين إن غارة جوية إسرائيلية أحدثت حريقا أسفر عن استشهاد 45 شخصا في مخيم في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أثار تنديدات من زعماء دوليين.

فيما قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الثلاثاء إن الرصيف البحري العسكري قبالة ساحل قطاع غزة سيُزال لإجراء إصلاحات به وسيُعاد فور الانتهاء منها.

وذكرت سابرينا سينج المتحدثة باسم البنتاجون أن إصلاح الرصيف البحري سيستغرق أسبوعا وسيجري في ميناء أسدود.

من ناحية أخرى، قالت شبكة (إن.بي.سي نيوز) الثلاثاء نقلا عن مسؤولين إن الجيش الأمريكي علق إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بحرا بعد تضرر الرصيف البحري المؤقت الذي أقامه على ساحل القطاع جراء الطقس السيئ.

وذكرت الشبكة في تقريرها نقلا عن مسؤول أمريكي وآخر إسرائيلي وثالث من الأمم المتحدة أن من المتوقع أن يعلن الجيش الأمريكي عن ذلك في وقت لاحق اليوم الثلاثاء 28\5\2024.

هذا وقالت قالت القيادة المركزية الأمريكية الثلاثاء 21\5\2024 إنه جرى تسليم أكثر من 569 طنا متريا من المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر الرصيف المؤقت حتى الآن.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات والاتحاد الأوروبي والعديد من الشركاء الآخرين تبرعوا بهذه المساعدات.

وبدأت شحنات المساعدات في الوصول إلى الرصيف الذي أقامته الولايات المتحدة على شاطئ غزة اعتبارا من يوم الجمعة في الوقت الذي تتعرض فيه إسرائيل لضغوط عالمية متزايدة للسماح بدخول المزيد من الإمدادات إلى القطاع الساحلي المحاصر.

وقالت الأمم المتحدة إن 10 شاحنات محملة بالمساعدات الغذائية، تم نقلها من موقع الرصيف بواسطة مقاولين تابعين للأمم المتحدة ووصلت يوم الجمعة إلى مستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي في دير البلح بغزة.