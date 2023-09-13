البيت الأبيض: لن تحصل إيران على أي تخفيف للعقوبات

دافع البيت الأبيض اليوم الأربعاء عن اتفاق تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران والذي أثار انتقادات من الجمهوريين، قائلا إن إيران لن تحصل على أي تخفيف للعقوبات الأمريكية من هذا الاتفاق.

وأفادت وثيقة اطلعت عليها رويترز يوم الاثنين بأن واشنطن أصدرت استثناء من العقوبات للسماح بنقل ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر في إطار اتفاق مبادلة للسجناء بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية.

وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين “هذا ليس سدادا من أي نوع. إنها ليست فدية. هذه ليست أموال دافعي الضرائب الأمريكيين. لم نرفع أيا من عقوباتنا عن إيران”.

تحذير أمريكي

أكدت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء، أنّ الولايات المتحدة ستكون قادرة على تجميد الأموال الإيرانيّة المحولة من حسابات كورية جنوبية إلى حسابات قطرية، وتبلغ قيمتها ستة مليارات دولار، إذا لزم الأمر.

إذ يأتي تحويل الأموال في إطار اتفاق لتبادل السجناء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين إن “وزارة الخزانة تحظى برقابة صارمة على استخدام تلك الأموال”.

وأضاف: “يمكننا رؤية كيفية استخدامها، ولدينا القدرة على ضبط استخدامها”، مضيفا أنّ المعيار هو إنفاق الأموال لأغراض إنسانية.