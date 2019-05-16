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البيت الأبيض: لن نتعاون مع الكونغرس بشأن التحقيق الروسي

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أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، رفضه التعاون مع لجنة في مجلس النواب بشأن التحقيق الروسي، متهماً الديمقراطيين بالسعي لإجراء “محاكمة صورية” للرئيس دونالد ترمب.

وأرسل محامي البيت الأبيض بات سيبولون، رسالة جوابية إلى جيري نادلر، رئيس لجنة العدل في مجلس النواب، يعلن فيها رفض الرئاسة طلب اللجنة تزويدها وثائق وإفادات تتعلق بالتحقيق الروسي.

وقال المحامي في رسالته إنه لا يحق للجنة “مضايقة خصومها السياسيين” أو أن “تقوم بدون إذن بإعادة إجراء” التحقيق الذي أنجزه المدعي الخاص روبرت مولر.

من جهته، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض طالباً عدم الكشف عن هويته، إن مطالب نادلر “ليست سوى مضايقة للرئيس” و”نوع من محاكمة صورية”. وبالنسبة إلى البيت الأبيض فإن معظم طلبات اللجنة تغطي عمل المدعي الخاص.

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وكان نادلر اتهم ترمب بأنه “يريد أن يتوج نفسه ملكاً”، وهو ما نفاه البيت الأبيض.

وقال المسؤول البارز في الرئاسة الأميركية إن التحقيق في تواطؤ محتمل بين موسكو وفريق حملة دونالد ترمب “أجري بطريقة مثالية” و”المشكلة هي أن (نادلر) لا يروق له ما خلص إليه” التحقيق.

يذكر أن وزير العدل بيل بار قال في ملخص للتقرير من 4 صفحات تسلمه الكونغرس في 24 مارس، إن الأدلة غير كافية لاتهام الرئيس بعرقلة سير العدالة.

 

المصدر: واشنطن – فرانس برس

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