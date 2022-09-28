البيت الأبيض: لن نعترف بالضم الروسي "غير القانوني" لمناطق أوكرانية

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جين-بيير (الأربعاء 28-9-2022) إن الولايات المتحدة لن تعترف بالمناطق التي ستضمها روسيا في أوكرانيا بعد استفتاءات وصفها البيت الأبيض بأنها “غير قانونية وغير مشروعة” استخدمتها موسكو للتحايل وسيتم الطعن عليها دوليا.

وأضافت المتحدثة للصحفيين في إفادة “بناء على معلوماتنا، كل جوانب تلك الاستفتاءات كانت مرتبة سلفا بتدبير من الكرملين” مشيرة إلى أن واشنطن ستحشد المعارضة للاعتراف بالمناطق التي يتم ضمها “بما يشمل في الأمم المتحدة”.

وقالت “بغض النظر عن المزاعم الروسية، ستظل تلك المناطق أراض أوكرانية”.

وأجريت عمليات التصويت، التي تم ترتيبها على عجل، على مدار خمسة أيام في أربع مناطق هي دونيتسك ولوغانسك في الشرق وزابوريجيا وخيرسون في الجنوب، والتي تشكل معا نحو 15% من الأراضي الأوكرانية.

وقالت أوكرانيا إن التصويت الذي أجرته موسكو في أربع مناطق أوكرانية بشأن الانضمام لروسيا “باطل ولا قيمة له” وإن كييف ستواصل جهودها لتحرير أراضيها التي تحتلها القوات الروسية. وحثت وزارة الخارجية الأوكرانية شركاءها الدوليين على فرض عقوبات جديدة صارمة على موسكو وتقديم المزيد من المساعدات العسكرية إلى كييف، وقالت الوزارة في بيان “أوكرانيا لن توافق بتاتا على أي إنذارات”.

من جهته اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب مصور في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء ان “هذه المهزلة في الأراضي المحتلة لا يمكن حتى وصفها بأنها محاكاة لاستفتاء”.