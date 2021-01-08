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البيت الأبيض: مساءلة ترامب ستزيد من انقسام البلاد

منذ 57 دقيقة
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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اعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض جاد ديري أن مساءلة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب مع بقاء 12 يوما فقط على انتهاء ولايته لن تؤدي إلا إلى زيادة حدة الانقسام في البلاد.

وفي سياق متصل، طالب مشرعون أمريكيون بتفعيل التعديل 25 من الدستور الأمريكي لتنحية الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب بشكل فوري من منصبه قبل أسبوعين من انقضاء فترة ولايته.

ودعا السيناتور تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إلى عزل ترمب فورا قائلا “ما حدث في مبنى الكونغرس أمس كان تمردا دعا إليه ترمب، هذا الرئيس لا ينبغي أن يبقى في منصبه يوما واحدا”.

وقد اقتحمت مجموعة من أنصار ترمب، مساء أمس الأربعاء، مقر الكونغرس خلال عقده اجتماعات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 4 أشخاص واعتقال 68 آخرين على الأقل، فيما تعهد ترمب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة رغم رفضه القبول بهذه النتائج.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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