البيت الأبيض: نعمل على تقييم رد حماس على خطة تدعمها الأمم المتحدة للهدنة في غزة

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الثلاثاء: “إن الولايات المتحدة تلقت الرد الرسمي لحماس على مقترح تدعمه الأمم المتحدة لهدنة في غزة والذي أرسل إلى الوسطاء القطريين والمصريين”.

وأضاف المتحدث أن “من المفيد تلقي رد من حماس”، مشيراً إلى أن “واشنطن تعكف على تقييمه”.

فيما أفاد بيان قطري – مصري مساء اليوم الثلاثاء، بأن الوسطاء تسلموا رد حركتي حماس والجهاد، حول المقترح الأميركي بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وأكد الجانبان أن “جهود وساطتهما المشتركة مع أميركا مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق”.

كما أضاف البيان أن “الوسطاء سيقومون بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة”، وفقا لوزراة الخارجية المصرية.

أتى هذا بعدما أعلنت حركة حماس خارج قطاع غزة قبولها قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، وكشفت بعض التفاصيل.

إذ أفاد القيادي أسامة حمدان، أن “حماس قدمت للوسطاء بعض الملاحظات على المقترح”.

وأضاف عضو في المكتب السياسي لحماس، أن “الحركة قدمت لمصر وقطر ردها على المقترح”، وفقاً لموقع “أكسيوس”.

كما تابع أن “الحركة أرسلت ردها الرسمي على المقترح الإسرائيلي بما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى”.

وأوضح أن “حماس أكدت على موقف الحركة بأن أي اتفاق يجب أن ينهي الحرب على غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وإعادة

إعمار القطاع، وتحقيق صفقة تبادل أسرى جدية”.

بدوره، كشف مراسل “العربية/الحدث”، بأن “وفداً مشتركاً من حركتي حماس والجهاد، قد سلّم رد الفصائل مساء الثلاثاء، للوسطاء في قطر أثناء لقاء مع رئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع إعلام القاهرة بتفاصيله”.

وتابع أن “الرد وضع الأولوية لمصلحة الشعب الفلسطيني، مع ضرورة وقف الحرب المتواصلة على قطاع غزة بشكل تام”، بحسب تصريح صحافي مشترك للحركتين.

كذلك أكد أن “الوفد الفلسطيني أبدى جاهزيته للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب ضد غزة بأقرب وقت”.