البيت الأبيض: نقلنا لإيران أن أمريكا ليس لها علاقة بهجوم القنصلية في دمشق

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس: “إن الولايات المتحدة نقلت لإيران أنها لم تشارك في ضربة جوية استهدفت قائداً عسكرياً إيرانياً كبيراً في دمشق”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان – بيير “نقلنا لإيران أن الولايات المتحدة لم يكن لها أي دور في الضربة التي وقعت في دمشق، وحذرنا إيران من استخدام هذا الهجوم كذريعة لمزيد من التصعيد في المنطقة أو لمهاجمة المنشآت أو الأفراد الأمريكيين”.

وأثار الهجوم في دمشق مخاوف من تصعيد الصراع المستمر منذ سنوات بين إسرائيل من جهة وإيران والفصائل التابعة لها من جهة أخرى، والذي تفاقم منذ اندلاع القتال في أكتوبر تشرين الأول بين القوات الإسرائيلية وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وذكرت إيران سابقا، أنها سترد على الهجوم الإسرائيلي الذي دمر القسم القنصلي في سفارتها بالعاصمة السورية وأدى إلى مقتل سبعة أعضاء من “فيلق القدس” التابع لـ”الحرس الثوري الإيراني”.