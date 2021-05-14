البيت الأبيض: هدفنا تحقيق سلام دائم في قطاع غزة

أكدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على أنها تعمل لخفض التصعيد في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني ولتحقيق سلام دائم في قطاع غزة.

كما أكدت على أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين إن تركيز الإدارة الأميركية ينصب الآن على استخدام علاقاتنا في المنطقة لحل الأزمة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالسبل الدبلوماسية.

مشيرة إلى أن الرئيس بايدن طلب من فريقه احاطته دائمًا بالمستجدات في غزة والقدس ومواصلة الاتصالات.

وأضافت ساكي، لقد اجرينا العشرات من الاتصالات مع المسؤولين الفلسطينيين والاسرائيليين والقادة العرب ونجري مشاورات هاتفية مرات عدة في اليوم مع المسؤولين المصريين والقطريين.

وأشارت إلى أن المساعدة الانسانية الاميركية للفلسطينيين ستتواصل، كما أنها لا تتوقع تغييرا في مسار ودعم الادارة الاميركية لاسرائيل مستقبلًا.