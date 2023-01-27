البيت الأبيض: هناك حاجة ملحة لتهدئة العنف الإسرائيلي الفلسطيني

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي (الجمعة 27-1-2023) إن الولايات المتحدة قلقة للغاية حيال أعمال العنف التي جرت في الآونة الأخيرة في إسرائيل والضفة الغربية، وإنها ترى أن هناك حاجة ملحة لأن توقف جميع الأطراف التصعيد في المنطقة.

وقال كيربي في إفادة صحفية إن الولايات المتحدة على علم بالتقارير التي تفيد بمقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص، من بينهم مسلحون، في عملية لقوات الدفاع الإسرائيلية لمكافحة الإرهاب وتأسف بشدة للخسائر في أرواح المدنيين.

وقال كيربي “نعتقد أن هناك حاجة ملحة هنا لخفض التصعيد من كل الأطراف، وتفادي وقوع مزيد من الخسائر في أرواح المدنيين، والعمل معا على تحسين الوضع الأمني في الضفة الغربية”.

وأضاف أن العملية الإسرائيلية استهدفت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وأن واشنطن تدرك التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل والسلطة الفلسطينية كل يوم. ومضى قائلا إن الولايات المتحدة تدين الجماعات الإرهابية في أي مكان تخطط فيه لشن هجمات ضد المدنيين.

وقال كيربي “يؤسفني بشدة أيضا فقدان أرواح الأبرياء والإصابات التي لحقت بالمدنيين”.

وأضاف “نحن بالتأكيد قلقون للغاية من تصاعد دائرة العنف في الضفة الغربية.. وأيضا من الصواريخ التي أطلقت من غزة فيما يبدو”.

وقال إنه خلال الأيام القليلة الماضية، تواصلت إدارة بايدن عن كثب مع كل من الإسرائيليين والسلطة الفلسطينية بشأن أعمال العنف في الآونة الأخيرة.

ويعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن القيام بزيارة إلى المنطقة الأسبوع المقبل تستمر من الأحد إلى الثلاثاء. وقال كيربي إنه سيناقش جملة من القضايا، بما في ذلك تحقيق الهدوء في الضفة الغربية.