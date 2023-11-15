البيت الأبيض: واشنطن لم توافق على عمليات الجيش الإسرائيلي حول مستشفى الشفاء

أعلن متحدث باسم البيت الأبيض الأربعاء أن الولايات المتحدة “لم توافق على عمليات الجيش الإسرائيلي حول مستشفى الشفاء” في قطاع غزة، لافتا إلى أنها تنتهج السلوك نفسه بالنسبة إلى القرارات العسكرية الأخرى التي تتخذها إسرائيل.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي “كنا دائما واضحين جدا مع شركائنا الإسرائيليين حول أهمية الإقلال من الخسائر المدنية. كنا أيضا واضحين جدا معهم لجهة وجوب التحلي بانتباه خاص حين نتحدث عن المستشفيات”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد انسحب من المستشفى الأكبر في القطاع بعد ساعات طويلة من التفتيش والتدقيق في هويات الموجودين في المكان، لكنه ما زال في محيط المستشفى ويواصل حصاره، وفق فرانس برس.

وقبل انسحابه، قال مسؤول كبير بالجيش الإسرائيلي في تصريحات للصحفيين بوقت سابق اليوم، إن “قواته عثرت على أسلحة وبنية تحتية خاصة بحماس خلال مداهمة مستمرة على منطقة واحدة محددة داخل المستشفى”.

في المقابل، نفت حركة حماس “المزاعم الإسرائيلية بوجود أسلحة في الشفاء”، معتبرة أنها “كذب ودعاية رخيصة تحاول إسرائيل من خلالها تبرير تدمير القطاع الصحي في غزة”.