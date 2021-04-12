البيت الأبيض يؤكد: لا علاقة لنا بحادث منشأة "نطنز"

نفت الولايات المتحدة، الاثنين، وجود علاقة بينها وبين “الحادث” في مجمع نطنز النووي الإيراني، والذي أدى إلى اشتعال حريق في المجمع، الأحد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض الأميركي، جين ساكي، في مؤتمر صحفي إن “واشنطن تركز على المباحثات الديبلوماسية بشأن الاتفاق النووي الإيراني، هذا الأسبوع”، مضيفة أنه “لم يتم إعلام الولايات المتحدة بأي تغيير في برنامج محادثات فيينا” بعد الحادث.

ورفضت ساكي التعليق “بشأن التخمينات حول أسباب الحادث”.

وأكد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية للحرة أنه “لم يكن للولايات المتحدة أي دور وليس لدينا ما نضيفه إلى التكهنات حول الأسباب”.

وقال الناطق الرسمي باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، الاثنين، بهروز كمالوندي، إن “انفجارا صغيرا” وقع في مصنع نطنز الإيراني لتخصيب اليورانيوم، كما نفى إصابة أي أشخاص بجروح.

يشار إلى أن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، كان قد شدد على أن “ما حدث في منشآة نطنز هو عمل تخريبي قطعا”، مضيفاً “منظوماتنا الأمنية توصلت إلى خيوط الجريمة وستتابع التحقيقات وتعلن النتائج”.

بينما ألمح محسن رضائي القائد السابق للحرس الثوري الإيراني بتغريدة على تويتر إلى أن حريق المنشآت النووية بنطنز يشي بخطورة “الاختراق الأجنبي” لإيران.