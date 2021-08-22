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البيت الأبيض يؤكد مشاركة بايدن في قمة “G7” حول أفغانستان

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 22 - أغسطس - 2021 6:00 مساءً
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيشارك يوم الثلاثاء في قمة افتراضية لزعماء دول “مجموعة السبع” (G7) لبحث الأوضاع في أفغانستان.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأحد، إن بايدن سينضم للقمة افتراضيا لمناقشة الأوضاع الحالية في أفغانستان، بما في ذلك قضية المساعدات الإنسانية لللاجئين الأفغان.

ومع ذلك من المتوقع أن يلقي الرئيس الأمريكي، في وقت لاحق من الأحد، كلمة بشأن مجريات الأحداث في أفغانستان في ظل وصول حركة “طالبان” إلى السلطة.

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي تترأس بلاده حاليا “مجموعة السبع”، أن زعماءها سيعقدون الثلاثاء القادم اجتماعا عاجلا لمناقشة تطورات الوضع في أفغانستان.

    المصدر :
  • رويترز

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