البيت الأبيض يتخذ خطوات لحماية العمال من الحر الشديد

اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء 2 يوليو/تموز 2024، خطوات لحماية العمال والمجتمعات المحلية من الآثار المميتة لارتفاع درجات الحرارة، منها اقتراح وزارة العمل لأول قانون مختص بذلك.

وفي 20 يونيو حزيران تلقى ما يقرب من 100 مليون أمريكي تحذيرات من موجات الحر الشديد مما دفع مدينة نيويورك إلى فتح مراكز تبريد للطوارئ بينما شهدت نيو مكسيكو حرائق غابات‭‭ ‬‬ أسفرت عن مقتل اثنين.

تقترح إدارة السلامة والصحة المهنية التابعة لوزارة العمل قانونا لحماية العمال، والذي سيكون عند الانتهاء منه أول معيار للسلامة الأمريكية على الإطلاق في هذا الشأن.

ويتضمن القانون متطلبات بتحديد مخاطر الحرارة وخطط الاستجابة للطوارئ وتدريب المشرفين ومعايير العمل، بما في ذلك فترات الراحة، ومدى توافر الظل والمياه وتأقلم الموظفين الجدد مع ارتفاع درجات الحرارة.

وكانت مجموعات تضم عمال مزارع ناشدت الإدارة الأمريكية لإصدار معايير للعمل في ظل ارتفاع درجات الحرارة لأن هؤلاء العمال يتعرضون في كثير من الأحيان لدرجات حرارة مرتفعة وقد لا يتوفر لهم الظل والماء وفترات الراحة على نحو ملائم.

وتتوقع إدارة السلامة والصحة المهنية أن يتأثر بهذا القانون ما يقرب من 36 مليون عامل وأن يقلل بشكل كبير من الإصابات الناجمة عن شدة الحرارة والوعكات والوفيات في أماكن العمل.