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البيت الأبيض يتوقع "اجتياح" روسيا لأوكرانيا في القريب العاجل

14 - يناير - 2022
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي

المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي

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أعلن البيت الأبيض أنه يتوقع بـ”اجتياح” روسيا لأوكرانيا خلال الفترة ما بين منتصف يناير الجاري ومنتصف فبراير المقبل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي اليوم الجمعة: “نحن قلقون لأن الحكومة الروسية تستعد للاجتياح”.

وتابعت: “رأينا ذلك من قبل وهذا يعيدنا إلى عام 2014، بما في ذلك التخريب وحملات الإعلام لاتهام أوكرانيا بالتحضير لهجوم حتمي على القوات الروسية في شرق أوكرانيا، والخطط العسكرية الروسية لإطلاق مثل هذه الأنشطة قبل عدة أسابيع من بدء الاجتياح الذي قد يتم ما بين منتصف يناير ومنتصف فبراير”.

وادعت بساكي أن روسيا قد “تفبرك الذريعة” لشن هجوم على أوكرانيا.

وكانت روسيا قد نفت مرارا وجود أي خطط لديها لشن أي “جهوم” على أوكرانيا، ورفضت الاتهامات الغربية والأوكرانية بذلك.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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