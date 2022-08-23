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البيت الأبيض يخفض توقعاته لعجز الميزانية للعام المالي 2022

منذ 14 دقيقة
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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عدًل البيت الأبيض (الثلاثاء 23-8-2022) توقعاته للعجز في العام المالي 2022 إلى 1.032 تريليون دولار، بانخفاض قدره 383 مليار دولار عن توقعاته للميزانية التي صدرت في مارس آذار، بما يعكس زيادة في الإيرادات وتراجعا طفيفا في الإنفاق.

ولا تشمل التوقعات الجديدة، التي اكتملت في التاسع من يونيو حزيران، تشريعات تم إقرارها منذ ذلك الحين من بينها قانون دعم صناعة وبحوث أشباه الموصلات البالغ قيمته 52 مليار دولار وحزمة زيادات ضريبية قدرها 430 مليار دولار واستثمارات في الرعاية الصحية والطاقة النظيفة.

وينتهي العام المالي 2022 في الثلاثين من سبتمبر أيلول.

وتوقع البيت الأبيض أن عجز الميزانية للعام المالي 2023 سيبلغ 1.3 تريليون دولار، بزيادة قدرها 146 مليار دولار عن توقعاته في مارس آذار.

    المصدر :
  • رويترز

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