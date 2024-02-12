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البيت الأبيض يدعو إسرائيل على العمل من أجل هدنة في غزة

منذ 43 دقيقة
جون كيربي

جون كيربي

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دعا المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إسرائيل اليوم الاثنين 12 فبراير/شباط 2024، على العمل من أجل هدنة في غزة تسمح بإطلاق سراح مزيد من الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية سريعا إلى المدنيين الفلسطينيين.

وقال كيربي في تصريح للصحفيين إن بعض التقدم تحقق في المفاوضات نحو هدنة إنسانية، لكن ما زال هناك مزيد من العمل يتعين القيام به.

وأضاف كيربي “لا نزال ندعم وقف القتال لفترة طويلة لأغراض إنسانية “.

وجاءت تصريحاته بعد يوم من اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإبلاغه بأنه لا ينبغي المضي قدما في أي عملية عسكرية في رفح بدون خطة لحماية المدنيين هناك.

ورحب كيربي بأنباء أفادت بأن الجيش الإسرائيلي حرر رهينتين في مداهمة نفذتها قوات خاصة في رفح بجنوب غزة.

وقال لن تنتهي أزمة غزة إلا إذا أطلقت حماس سراح جميع الرهائن.

    المصدر :
  • رويترز

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